Sorgfältig ausgewählte Bäume für den C1

Baum- und Pflanzenpflanzungen rund um die Stationen haben begonnen!

Sie wurden aufgrund ihrer Robustheit und Anpassung an das Klima der Ile-de-France ausgewählt und bilden eine nachhaltige und lebendige Landschaft rund um die Resorts.

Diese Pflanzenpalette, die Bäume, Sträucher und Stauden mischt, wird zur städtischen Frische und lokalen Artenvielfalt beitragen.

Das ganze Jahr über bieten Laub und Blüten eine farbenfrohe und wechselnde Palette, die der Umgebung und den Gründächern der Resorts Leben einhaucht.

