Info Arbeiten: Straßenarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Limeil-Brévannes

Um den sicheren Fußgängerüberweg zum Bahnhof Limeil-Brévannes zu erreichen, sind in der Nacht vom 5. auf den 6. November 2025 von 21 bis 5 Uhr Straßenarbeiten geplant.

Der Verkehr wird auf Teilen der Alice Guy Avenue und der Sarah Breedlove Avenue unterbrochen. Eine Straßenumleitung wird eingerichtet.

Der Fußgängerweg an der Kreuzung der Paul Valéry Street und der Alice Guy Avenue wird ebenfalls geändert.

Der Zugang zum Wasser bleibt erhalten.

Im Rahmen dieses Betriebs ist mit Lärmbelästigung zu rechnen.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.