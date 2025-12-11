D-2 vor der Einweihung des C1-Kabels

In 2 Tagen öffnet die erste städtische Seilbahn der Île-de-France die Türen ihrer Kabinen!

Noch ein wenig Geduld, bevor Sie über das Val-de-Marne zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges fliegen.

Um diesen Tag des 13. Dezember in vollen Zügen genießen zu können, denken Sie daran, einen gültigen ticket für den Transport mitzubringen! Sie können mit einem gültigen Navigo-Pass oder einem Bus-Straßenbahn-Kabel-Ticket, das auf Ihr Smartphone geladen ist, oder mit einem Navigo Easy-Pass in den C1 einsteigen.

Hier finden Sie alle Preisinformationen: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot