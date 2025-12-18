Vielen Dank, dass Sie da sind

Das gesamte C1-Team freut sich, viele von Ihnen an diesem Tag der Einweihung begrüßen zu dürfen, auf die wir alle gewartet haben.

Großer Moment der Emotionen und Freude, im Rhythmus von Batucadas und Blaskapellen!

Wir freuen uns darauf, Ihre ersten Eindrücke zu teilen, als wir Sie in den Kabinen trafen. Ihre Begeisterung ist unsere größte Belohnung.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt mit dem C1-Kabel!

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot / Thomas Behuret