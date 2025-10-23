Die C1-Kabelkabinen sind in Empfang genommen!

Neuer Meilenstein für das C1-Kabel: Die 105 Kabinen (+ 2 Reserve) wurden von Île-de-France Mobilités überprüft.

Nach mehreren Monaten des Umlaufs in ihren Schutzhüllen wurden alle Kabinen für neue Kontrollen entdeckt, um die Qualität der Herstellung zu gewährleisten: äußeres und inneres Erscheinungsbild, Öffnen von Türen und Fenstern, Videoüberwachungsgerät, Rufgeräte, Sitze ...

Bis zur Inbetriebnahme werden abschließende Tests durchgeführt, um die abschließenden Kontrollen der Beleuchtung und der Fahrgastinformationen durchzuführen.

Das C1-Kabel beginnt nun seine letzte Phase: den Leerlauf.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot