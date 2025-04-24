Bahnhof Limeil-Brévannes: mehrere Fortschritte

Die Baustelle des Bahnhofs Limeil-Brévannes ist in vollem Gange!

Große Erdarbeiten sind im Gange und lassen die Entwicklungen erahnen, die die Werkstätten – Garagen und den Bahnhof – umgeben werden.

Der Bodenaushub wird wiederverwendet, um Böschungen zu schaffen, die bis Ende des Jahres begrünt werden.

Die Bahnsteige des Bahnhofs nehmen allmählich Gestalt an, während sich die Kabinen in den Werkstätten-Garagen aneinanderreihen.

Obwohl die laufenden Arbeiten weniger spektakulär sind als die Erhöhung der Masten, sind sie dennoch genauso anspruchsvoll und für das ordnungsgemäße Funktionieren der Leitung unerlässlich.

Viele Begleiter mit mehreren Spezialitäten sind jeden Tag damit beschäftigt, Ihre Station fertigzustellen, wie Sie auf unseren Bildern sehen werden.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot