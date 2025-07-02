Bahnhof Limeil-Brévannes: Die Zufahrtswege zu Ihrem Bahnhof nehmen Gestalt an

In den letzten Wochen haben die Begleiter die Straßenarbeiten durchgeführt, die Ihren Bahnhof säumen werden. In der Tat wird die Umgebung so gestaltet, dass sie den Zugang zu den Docks erleichtert und einladende Räume schafft, in denen Stadtmöbel zum Ausruhen und Entspannen einladen. Schließlich werden begrünte Beete, die Sträucher und Blumen mischen, das Ganze vervollständigen.

Aber das ist noch nicht alles! Außerdem werden sichere Reifen und Unterstände für Fahrräder eingerichtet. Drop-offs mit PRM-Sitzplätzen werden ebenfalls zur Verfügung stehen.

©Île-de-France Mobilités