Kabel C1, los geht's!

Veröffentlichungsdatum: 23. September 2022

Ende September 2022 wird das C1-Kabel, die 1. Seilbahn der Île-de-France, mit dem Beginn der Vorbereitungsarbeiten in Créteil in eine Phase der Realisierung eintreten.

Bevor ich Ihnen mehr erzähle, werfen wir einen Blick zurück auf die wichtigsten Phasen des Projekts:

2013 > 2016: Entwicklung des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale des Projekts (DOCP)

2016: Vorkonsultation

2017 > 2018: Schemastudien und öffentliche Befragungsunterlagen unter Einbeziehung der Ergebnisse der Konsultation

2019: Öffentliche Befragung und Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts

2020-2021: Vorprojektstudien (AVP) unter Einbeziehung der Ergebnisse der öffentlichen Untersuchung / Benennung des Unternehmenskonsortiums Doppel France, das für die Planung, den Bau und die Wartung des C1-Kabels verantwortlich ist (Doppelmayr France / Egis Rail / Spie Batignolles / Atelier Schall / France Travaux)

2022: Projektstudien (PRO) / Beginn der Konzessionsarbeiten

Bis 2025 wird das C1-Kabel in Betrieb genommen und Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges bedienen.

