Neuigkeiten zum grünen Fluss La Végétale

Die Abwicklung des letzten Kabels auf dem letzten Streckenabschnitt ist abgeschlossen und die meisten Gleise, die Anfang des Jahres gesperrt waren, sind nun wieder geöffnet.

Im Parc Saint-Martin sind die Wege seit Freitag, dem 28. Februar, wieder geöffnet.

Im Parc de la Ballastière:

Die Straßenarbeiten sind erforderlich und beginnen Ende März und werden Mitte Mai 2025 abgeschlossen sein.

Während dieser Arbeiten werden die Wege entlang der Rue Saint-John Perse zwischen den beiden Masten teilweise gesperrt oder verändert;

Der Zugang zur Kegelbahn ist wieder geöffnet.

©Île-de-France Mobilités