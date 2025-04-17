Alle Tiefbauarbeiten sind nun abgeschlossen

In den letzten Wochen hat der Bau der 1. städtischen Seilbahn in der Île-de-France einen neuen Schritt gemacht: Alle Tiefbauarbeiten an allen Stationen sind abgeschlossen!

"Tiefbau" ist alles, was mit dem Bau von Bauwerken und Infrastrukturarbeiten zu tun hat. Der Bau des C1-Kabels ist ein schönes Beispiel, das das menschliche Genie und die eingesetzten technologischen Ressourcen veranschaulicht!

Machen Sie einen Rundgang durch Ihre zukünftigen Stationen in Bildern.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot