Es ist offiziell: Das C1-Kabel wird am 13. Dezember 2025 in Betrieb genommen!
Während die Tests weitergehen und die ersten Kabinen "ohne Schlafanzug" auf der Strecke verkehren, ist das Datum der Inbetriebnahme nun offiziell.
Das C1-Kabel, die erste städtische Seilbahn in der Île-de-France, öffnet am 13. Dezember 2025 ihre Pforten!
Mit seinen 5 Stationen, seinen für alle zugänglichen Kabinen und seiner direkten Anbindung an bestehende Verkehrsmittel wird das C1-Kabel die neue Mobilitätslösung sein.
Eine schnelle, regelmäßige und leise Alternative, die entwickelt wurde, um das tägliche Reisen zu vereinfachen.
© Île-de-France Mobilités und © Aymeric Guillonneau – Region Île-de-France