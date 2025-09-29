Während die Tests weitergehen und die ersten Kabinen "ohne Schlafanzug" auf der Strecke verkehren, ist das Datum der Inbetriebnahme nun offiziell.

Das C1-Kabel, die erste städtische Seilbahn in der Île-de-France, öffnet am 13. Dezember 2025 ihre Pforten!

Mit seinen 5 Stationen, seinen für alle zugänglichen Kabinen und seiner direkten Anbindung an bestehende Verkehrsmittel wird das C1-Kabel die neue Mobilitätslösung sein.

Eine schnelle, regelmäßige und leise Alternative, die entwickelt wurde, um das tägliche Reisen zu vereinfachen.

© Île-de-France Mobilités und © Aymeric Guillonneau – Region Île-de-France