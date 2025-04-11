Informationen zu Kommunikationskabeln

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Traktor- und Trägerkabel des C1 von 2 weiteren dünneren Kabeln begleitet wird?

Dies sind die Kommunikationskabel, die zwischen dem für die Kabinen benötigten Traktor-Trag-Kabel zur Übertragung von Signalen zwischen den Stationen und zur Stromversorgung der Mastausrüstung verwendet werden.

Das Abwickeln dieser Seile erfolgte gleichzeitig mit dem des Zugseils.

Mit Hilfe einer hohen Gondel in großer Höhe verlegten Spezialisten akribisch diese für den Betrieb der Seilbahn notwendigen Kommunikationskabel.

© Île-de-France Mobilités