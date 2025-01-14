Elegante Schalung zum Schutz und zur Verkleidung des Systems Ihrer Stationen

Diese Schalung schützt das System und die Station vor Witterungseinflüssen und lässt gleichzeitig Licht eindringen, um den Energieverbrauch der Stationen zu begrenzen.

Es wurde beschlossen, sie so diskret und nüchtern wie möglich zu behandeln, damit sich diese Schalungen harmonisch in die Landschaft einfügen und ihre visuelle Wirkung reduzieren.

Die eloxierten Glasfassaden spiegeln die Konturen der umgebenden Landschaft wider.

Der Name jeder Station wird in leuchtenden monumentalen Buchstaben angezeigt, die von LEDs beleuchtet werden. Die Namen sind Tag und Nacht sichtbar.

Entdecken Sie in Bildern die Glasfassaden des Valenton-Bahnhofssystems, die jetzt installiert sind!

©Île-de-France Mobilités