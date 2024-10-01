In Villeneuve-Saint-Georges wird der letzte Pylon auf dem öffentlichen Raum angehoben

An diesem Donnerstag, dem 26. September, hoben die Teams einen 51 Meter hohen Pylon am Kreisverkehr an der Ecke der Avenue Guy Môquet und der Avenue J.F. Kennedy. Er ist einer der letzten großen Pylone der Strecke. Dieser entscheidende Schritt markiert einen weiteren Fortschritt im Fortschritt des Projekts.

Dank der täglichen Mobilisierung der Begleiter schreitet der Bau der 1. städtischen Seilbahn in der Île-de-France zügig voran.

Die zukünftige Verbindung zwischen der Metrostation Créteil-Pointe du Lac und Villa Nova über Limeil-Brévannes und Valenton nimmt jeden Tag Gestalt an und wir freuen uns wie Sie darauf, sie fertiggestellt zu sehen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Ermutigung und zählen Sie darauf, dass wir es so schnell wie möglich tun!

