Bahnhof La Végétale: Die Tiefbauarbeiten der Fundamente schreiten voran!

Diese Station, die sich im Herzen des gleichnamigen grünen Flusses befindet, wird die Strecke im rechten Winkel in Richtung der Endstation Villa Nova neu ausrichten.

Bis heute ist die notwendige Bewehrung als Ergebnis der Arbeiten sehr gut vorangekommen. Die provisorische Schalung für die Betonierung der 5 Kerzen (Säulen, die die Station tragen werden) ist im Gange (2 sind bereits fertiggestellt). Mehrere Kontrollschritte sind unerlässlich, um die Stabilität, Dichtheit und korrekte Positionierung der Schalung zu gewährleisten.

Der Beton wird dann in jeder Schalung mit einem Betonbehälter in aufeinanderfolgenden Schichten gegossen. Nach dem Trocknen des Betons können die Gesellen dann die Schalung demontieren.

Wie wir sehen, ist die Realisierung der Fundamente der Stationen ein langer Schritt, der die ganze Wachsamkeit und das Know-how der Gefährten erfordert!