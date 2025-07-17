Alles, was Sie über den Bau von Stationen wissen müssen

Wie sind Ihre C1-Stationen aufgebaut? Was sind die Schritte? Welche Berufe werden mobilisiert? Wir erzählen Ihnen alles in Bildern!

Die letzte Phase des Baus Ihrer 5 Stationen ist jetzt mit der Innenausstattung im Gange, während die Außenbereiche von Tag zu Tag mehr Gestalt annehmen. Seit dem ersten Arbeitstag der Stationen wurden viele Gewerke mobilisiert: Erdarbeiter, Kranführer, Zimmerleute, Elektriker, Dachdecker, Mechaniker, Schrotthändler, Maler, Landschaftsgärtner ... So viele Gewerke und Realisierungsphasen, um Ihnen Fahrgasträume zu bieten, die gut in die Landschaft eingefügt und funktional sind. Herzlichen Glückwunsch an alle Gefährten!

