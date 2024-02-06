CRÉTEIL - POINTE DU LAC : GROSS ANGELEGTE ARBEITEN

In Créteil schreiten die Arbeiten zur Inbetriebnahme des C1-Kabels bis 2025 zügig voran.

Auf der Route de la Saussaie du Ban (RD 102) beginnen ab Mitte Februar die Arbeiten am Mast "1P2".

Es folgt die Realisierung eines wichtigen Meilensteins: die Verlegung des Kabels zwischen den Bahnhöfen Pointe du Lac und Limeil-Brévannes.

Diese Arbeiten erfordern die Sperrung dieses Teils der RD 102 ab dem 12. Februar für einen Zeitraum von 6 Monaten.

Was die zukünftige Station Pointe du Lac betrifft, so wird der Bau dieser Station und des nordöstlichen Abschnitts der Fußgängerbrücke, die die Metrostation 8 mit der Mail François Mitterrand verbindet, fortgesetzt.

Ab März/April verlagern sich die Arbeiten auf den südwestlichen Teil der RD 1, auf der Seite der U-Bahn-Gleise. Sie bestehen aus dem Bau eines neuen Teils des Abschnitts der Fußgängerbrücke und werden mit der Schaffung des Portalpylons am Ausgang des Bahnhofs fortgesetzt. Diese Eingriffe führen zu einer Verlagerung des Straßenverkehrs auf die nordöstliche Seite der RD 1.

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Verkehrsstörungen so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.