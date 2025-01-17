Info Arbeiten in Valenton und Limeil-Brévannes: Schließung der Gasse von Paris

Im Rahmen der Entwicklung des Bahnhofs Valenton werden Straßenarbeiten in der Gasse von Paris durchgeführt. Die Arbeiten finden in 3 Phasen über das Jahr 2025 statt (von Mitte Januar bis Mitte Juli, von Mitte Mai bis Mitte Juli und von Mitte Juli bis Mitte Dezember).

Welchen Unterschied macht das?

- Schließung der Pariser Gasse von Mitte Januar bis Mitte Juli 2025

- Aufrechterhaltung des Zugangs für Anwohner

- Einrichtung einer Straßenumleitung

- Der Verkehr ist bei der Annäherung an die Baustelle auf den Straßen Paris und Gabriel Péri während der gesamten Dauer der Arbeiten auf 30 km/h begrenzt

- Lärmbelästigung kann durch die Arbeiten entstehen

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.