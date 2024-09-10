Ortsbesichtigung einer Station, Sonntag, 22. September 2024
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet Île-de-France Mobilités am Sonntag, den 22. September, die Türen der Baustelle des Bahnhofs Limeil-Brévannes:
- -freier Besuch
- -individuelle Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze)
- -Baustelle unzugänglich für PRM, Kinderwagen und Kinder unter 10 Jahren
- -Jeder Minderjährige muss von 1 verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden
Während einer 1,5-stündigen Führung stellt Ihnen das C1-Team das Projekt, den Betrieb der Motorstation und der Werkstätten-Garagen, die Masten und den Prototyp der Kabine vor.
Entdecken Sie das vollständige Programm HIER.
Und registrieren Sie sich jetzt auf idf-mobilites.fr/JEP2024-CableC1 !
Das C1-Projektteam freut sich auf Ihren Besuch!