In Villeneuve-Saint-Georges wächst der Bahnhof Bois Matar* aus dem Boden!

Veröffentlichungsdatum: 1. August 2023

Den ganzen Sommer 2023 über werden die Begleiter an der Vorfahrt des zukünftigen Bahnhofs entlang der Avenue J.F.K. arbeiten. Die Arbeiten bestehen hauptsächlich aus der Vorbereitung des Bodens und der Fundamente der Masten und der Station.

Diese Baustelle wird streng überwacht und es werden alle Maßnahmen ergriffen, um die Unannehmlichkeiten zu minimieren (Staubnebelung, Erhöhung des Schutzes mit den Anwohnern der Baustelle, Wahl der am wenigsten lauten Maschinen und Bautechniken, überwachte Bauzeiten). Es wird keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben.

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie Ihren lokalen Agenten Saïd unter 06 32 87 00 52.

*Der Name der Station ist provisorisch

