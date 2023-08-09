Bahnhof Créteil – Pointe du Lac: Arbeiten an der Route de la Saussaie du Ban (RD102), Verlängerung bis Mitte Juni 2023

Veröffentlichungsdatum: 18. Mai 2023

Am Ende der ersten Gräben auf der Straße nach Saussaie du Ban (RD102) entdeckten die Gefährten von SUEZ das Vorhandensein sehr alter Rohre.

Infolgedessen müssen die neuen Einrichtungen und der Arbeitsplan angepasst werden.

Die Sperrung für den Straßenverkehr und das Parkverbot werden um etwa zwei Wochen, bis Mitte Juni, verlängert. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Saïd, Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig Führungen auf der Baustelle machen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.