Die ersten Masten werden sich auf Ihrer C1-Kabelleitung erheben!
Veröffentlichungsdatum: 18. Juli 2023
Die Standorte jedes Pylons werden zunächst eingeebnet, gerodet und eingeebnet. Dann kommen die Fundamente: Bohren und Betonieren von Pfählen nach der Technik der "Hohlschnecke", einer Art Schnecke. Die Lieferung der Masten wird bis Ende des Jahres erfolgen und ihre Ankunft wird einen wichtigen Meilenstein im Fortschritt der Baustelle markieren.
© Ile-de-France Mobilités