Das C1-Kabel: eine diversifizierte und erneuerte Begrünung

Veröffentlichungsdatum: 20. Juli 2023

+ 500: Das ist die Anzahl der Bäume, die entlang der C1-Kabeltrasse und rund um Ihre zukünftigen Stationen gepflanzt werden!

Sträucher, hohe Bäume, Gräser und Stauden... Fast 65 Arten wurden aufgrund ihrer Robustheit und ihres geringen Wasserverbrauchs ausgewählt.

Zum größten Teil sind diese Arten endemisch und werden vom Führer der einheimischen Pflanzen des Pariser Beckens empfohlen. Diese vielfältige Pflanzenpalette wird Reisenden und Anwohnern eine erneuerte städtische Umgebung bieten.

© Ile-de-France Mobilités / Doppel France