Nachhaltiges Wetter: das Herzstück der Linie
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 21. März 2023
Die Station Temps Durables in Limeil-Brévannes wird mehrere Einrichtungen vereinen, die für den Betrieb des C1-Kabels unerlässlich sind:
- Auf beiden Seiten der Bahnsteige befinden sich 2 Garagen, die für das Parken der Kabinen vorgesehen sind, wenn sie nicht verkehren. Zu diesen Garagen gehört auch eine Wartungs- und Waschwerkstatt, die den Komfort und die Zuverlässigkeit der Seilbahn gewährleistet.
- Das begrünte Dach des einen wird zusätzlichen Platz für die lokale Artenvielfalt schaffen, während die Photovoltaikanlage des anderen die Beleuchtung, die Steckdosen, den Konvektor, den Warmwasserbereiter und den Brückenkran der Station mit Strom versorgen wird.
- Die zentrale Kontrollstation (PCC), die für die Verwaltung der Linie und die Echtzeiteinwirkung auf ihren Betrieb sowie die Seilbahnleitstelle verantwortlich ist.