Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2023

In Ihrer Seilbahn fahren Sie immer sitzend!

Auf Ihrer Reise haben Sie immer garantiert einen Sitzplatz in der Kabine. Aus Komfort- und Sicherheitsgründen beträgt die Anzahl der Passagiere pro Kabine maximal 10 oder weniger in Anwesenheit eines Fahrrads, eines Kinderwagens, einer Person mit Gepäck, eines Rollstuhls ...). Die Modularität der Sitze ermöglicht es, sich an alle Situationen anzupassen.

Das C1-Kabel wurde entwickelt, um während der Hauptverkehrszeit mehr Passagiere als erwartet befördern zu können. Dank dieser Überkapazität und der Häufigkeit des Durchgangs der Kabinen, etwa alle 30 Sekunden, können Sie problemlos einsteigen.

Schließlich haben die am Bahnhof anwesenden Agenten die Aufgabe, die Ströme zu regulieren, zu informieren und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. In der 1. städtischen Seilbahn der Île-de-France reisen Sie bequem und ruhig. Möchten Sie mehr über Ihre Seilbahn erfahren? Abonnieren Sie unsere Seite oder stellen Sie dem Projektteam Ihre Fragen!

©Ile-de-France Mobilités/Hervé Piraud