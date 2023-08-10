In Créteil beginnen die Arbeiten am Bahnhof Pointe du Lac*!

Veröffentlichungsdatum: 7. August 2023

Um die neue Fußgängerbrücke und die C1-Kabelstation unterzubringen, bauen die Teams die Säulen, die sie tragen werden.

Der Verkehr auf der RD1 wird durch Änderungen beeinträchtigt, die bis zur Inbetriebnahme in der Zone zu erwarten sind: Reduzierung der Fahrspuren und Geschwindigkeitsbegrenzung. Seien Sie vorsichtig.

Bleiben Sie über Verkehrsänderungen auf dem Laufenden, indem Sie unsere Seite abonnieren.

*Der Name der Station ist provisorisch