In Créteil beginnen die Arbeiten am Bahnhof Pointe du Lac*!
Veröffentlichungsdatum: 7. August 2023
Um die neue Fußgängerbrücke und die C1-Kabelstation unterzubringen, bauen die Teams die Säulen, die sie tragen werden.
Der Verkehr auf der RD1 wird durch Änderungen beeinträchtigt, die bis zur Inbetriebnahme in der Zone zu erwarten sind: Reduzierung der Fahrspuren und Geschwindigkeitsbegrenzung. Seien Sie vorsichtig.
*Der Name der Station ist provisorisch