Provisorische Entwicklung der Gasse von Paris nach Valenton

Veröffentlichungsdatum: 7. Juli 2023

Um die Arbeiten an der Station Émile Zola* durchzuführen, wird die Gasse von Paris ab Montag, 10. Juli, bis zur Inbetriebnahme der zukünftigen Seilbahn bis 2025 ihre Form ändern.

Der Autoverkehr wird auf dieser Strecke aktiv bleiben, dennoch bitten wir alle Benutzer, die diese Gasse benutzen, wachsam zu sein und ihr Tempo zu verlangsamen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Said, Ihren lokalen Agenten, unter 06 32 87 00 52, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

*Der Name der Station ist provisorisch