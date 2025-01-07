Sicherung der Räume für das Abwickeln des Kabels zwischen Limeil-Brévannes und La Végétale

Von Anfang Januar bis Ende Februar 2025 werden die Teams die letzten Kilometer Kabel der Seilbahnlinie zwischen den Stationen Limeil-Brévannes und La Végétale verlegen.

Auf diesem Abschnitt wird das C1-Kabel über den grünen Fluss La Végétale und insbesondere über die Parks La Ballastière und Saint-Martin fliegen. Dieser Vorgang erfordert die wesentliche Sicherung des Abrollbereichs und die Installation von Schutzmaßnahmen.

Einige Wege der beiden Parks sowie die Kegelbahn und das Stadtstadion werden für ca. 2 Monate für die Öffentlichkeit gesperrt.

Eine spezielle Beschilderung wird aufgestellt, um Sie zu leiten.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen zu Wegsperrungen, aber auch weitere Erklärungen zu den verschiedenen Phasen des Kabelabwickelns.