Die ersten punktuellen Tests beginnen mit den Kabinen auf dem ersten Abschnitt des C1

Vielleicht sehen Sie heute die ersten Kabinen am Himmel des Val-de-Marne zwischen den Bahnhöfen Pointe du Lac und Limeil-Brévannes.

Nein, nein, du träumst nicht. 4 gewickelte Kabinen wurden als Vorschau geliefert, um erste Tests auf diesem Teil der Strecke durchzuführen.

Die Kabinen fahren mit niedriger Geschwindigkeit. Während dieser Tests und am Ende dieser Tests verfeinern die Techniker die Einstellungen innerhalb der Stationen und auf Höhe der Pendel der Pylonen, um die perfekte Konformität aller Installationen zu gewährleisten.

Der Leerlauf, ein Schritt für sich, wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf der gesamten Strecke gestartet. Es wird mehrere Wochen dauern und darin bestehen, die ordnungsgemäße Funktion der Linie in Lebensgröße zu testen. Aber wir werden Ihnen zu gegebener Zeit alles darüber erzählen.

Der Bau Ihrer Seilbahn nimmt Tag für Tag Gestalt an und wir arbeiten hart daran, die Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu erreichen.

Die Emotionen in den Teams kochen hoch!