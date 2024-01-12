KRÄHEN, PFEILERKAPPEN UND EINE SCHÜRZE!

Das Vokabular der Bauindustrie ist manchmal überraschend und voller Poesie!

Damit die beeindruckenden Stahlbetonkonstruktionen, aus denen die Fußgängerbrücke bestehen wird, perfekt solide sind, ist es unerlässlich, sie auf beiden Seiten zu verstärken.

Dies ist die Rolle von Pfeilerkappen und Krähen, eine Art massiver Betonwucherungen, die, sobald sie mit den vertikalen Segeln verbunden sind, die volle Stabilität der Struktur gewährleisten.

Das Ganze wird das Deck tragen, dh die ebene Fläche, die die beiden Enden der Fußgängerbrücke verbindet und auf der die Stadt- und Landschaftsgestaltung organisiert wird.

Folgen Sie uns weiter, um die Welt des Baus Ihrer Seilbahn zu entdecken.