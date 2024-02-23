Proaktive Maßnahmen zur Kontrolle des Geräuschpegels des C1-Kabels

Strenge akustische Studien und Modellierungen wurden bereits in der Entwurfsphase und in den verschiedenen Phasen des Projekts durchgeführt.

Da es noch keine Regelung für Seilbahnlärm gibt, wurden die Wirkungsstudien auf der Grundlage der Verordnung "Lärm des Landverkehrs" durchgeführt und nach der Verordnung über den "Nachbarschaftslärm" verifiziert, wobei diese beiden Ansätze interessant sind und sich ergänzen.

Alle Studien und Modellierungen zeigen, dass das C1-Kabel diese Vorschriften auf der gesamten Strecke vollständig erfüllt.

Der von der Seilbahn erzeugte Lärm verschmilzt mit dem auf der gesamten Strecke gemessenen Umgebungslärm.

Diese gute akustische Leistung ist insbesondere auf die Wahl der Qualität des Tragseils – Traktorkabels zurückzuführen, die die Vibrationen eines herkömmlichen Kabels erheblich reduziert.

Darüber hinaus ist das für das C1-Kabel gewählte Motorisierungssystem eines der leisesten. In der Station werden Schwingungsdämpfer installiert und Wände und Dächer schallisoliert.

Um sicherzustellen, dass der vom Kabel emittierte Lärm keine Belästigung für die Anwohner darstellt, wird nach der Inbetriebnahme und dann regelmäßig in den ersten 10 Betriebsjahren eine Überwachung des Lärmpegels rund um die Seilbahn durchgeführt.