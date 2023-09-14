Standseilbahn und Stadtseilbahn: Was ist der Unterschied?

Beide gehören zur Familie der Seilbahnen und wurden entwickelt, um die lokalen Zwänge eines Gebiets zu umgehen und Ihre Reise zu erleichtern. Sie sind jedoch sehr unterschiedlich!

Lassen Sie uns gemeinsam die Besonderheiten dieser beiden Juwelen der Ingenieurskunst entdecken:

Die Standseilbahn wird verwendet, um steile Hänge hinauf und hinunter zu fahren. Wie die Montmartre-Standseilbahn bewegt sie sich auf dem Boden entlang von Schienen mit Kabinen, die durch ein von einem Motor gezogenes Seil verbunden sind.

Die städtische Seilbahn ist ein Seilbahntransportmittel, das von mehreren Masten getragen wird.

Seine Kabinen schweben in der Luft und bieten Ihnen während Ihrer gesamten Reise einen Panoramablick. Inspiriert von den Gondeln der Skigebiete, hat es sich an unsere Städte angepasst. Es wird zu einer optimalen Lösung, um die Hindernisse des Territoriums zu überwinden: Das C1-Kabel wird über städtische Einschnitte wie Bahnlinien oder Hauptstraßen fliegen.

So dauert es bis 2025 nur etwa 18 Minuten, um Créteil über Limeil-Brévannes und Valenton nach Villeneuve-Saint-Georges zu erreichen!