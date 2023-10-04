Die Linie 15 Süd wird das Val-de-Marnais näher an das Verkehrsnetz der Ile-de-France bringen

Die Linie 15 Süd des Grand Paris Express, der erste Abschnitt der U-Bahn-Ringstraße um Paris, wird Pont de Sèvres in 37 Minuten mit Noisy - Champs verbinden, verglichen mit mehr als einer Stunde heute. Eine Zeitersparnis von mehreren Stunden pro Woche, die er seinen Lieben und seinen Hobbys widmen kann.

Der Bahnhof Créteil L'Échat ist nur wenige Minuten von der Pointe du Lac entfernt, die Sie bequem mit der Seilbahn C1 erreichen können.

Auf ihren 33 km wird die Linie 15 Süd 22 Gemeinden durchqueren und mehr als eine Million Einwohner betreffen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 geplant.