C1-Kabelverkleidung: Hier ist das Ergebnis Ihrer Stimmen!

Auch wenn der Oberbegriff zur Beschreibung einer Kabine, die Passagiere an einem Seil befestigt befördert, ganz allgemein "Seilbahn" ist, ist das zukünftige C1-Kabel tatsächlich... eine Gondel!

Aber wie findet man sich dann zurecht?

Die Seilbahn besteht im Allgemeinen aus zwei großen Kabinen mit sehr großen Kapazitäten, die in einer Hin- und Herbewegung arbeiten, eine Kabine fährt in die eine Richtung und dann zurück in die andere Richtung.

Die Gondel macht eine "unidirektionale" Bewegung, d.h. die Kabinen bewegen sich immer in die gleiche Richtung und folgen einer Schleife. Die Kabinen einer Gondel haben eine kleinere Kapazität (10 Sitzplätze, im Rahmen des C1-Projekts).