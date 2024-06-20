Bahnhof Limeil-Brévannes: in einer Zeit, in der Rahmen und Vorwände zusammengebaut werden!

Vor einigen Wochen haben wir Sie über den Fortschritt der Montage der Metallkonstruktionen der Werkstätten-Garagen am Bahnhof Limeil-Brévannes informiert.

Heute ist nach der Ankunft der Vorwände eine neue Etappe im Gange.

Dabei handelt es sich um werkseitig vorgefertigte Betonwände. Diese etwa zehn Meter hohen Wände werden rechts von der Metallstruktur abgelegt und dann vom Team der Begleiter angepasst.

Temporäre Stützen sichern die Installation der Vorwände, während die Monteure ihre korrekte Ausrichtung überprüfen.

Dieser Vorgang betrifft zunächst die Westgarage und wird in den kommenden Tagen in der Ostgarage wiederholt.