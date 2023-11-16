Qualitätskontrolle über alles!

Wenn die Top-LKWs auf der Baustelle eintreffen, um Beton zu liefern, führt der designierte Begleiter eine Betonprobe durch, um die Übereinstimmung der Lieferung mit dem Auftrag zu überprüfen.

Zunächst überprüft er seine Temperatur per Sonde. Dann misst es die Konsistenz des Betons, der weder zu flüssig noch zu plastisch sein darf.

Diese Messung wird mit einem Abrams-Kegel (benannt nach seinem Erfinder) durchgeführt, in dem die Betonprobe verpackt ist. Am Ende dieser Manipulation wird der Grad der Absenkung des Betons gemessen und zeigt dann seine Manövrierfähigkeit entsprechend dem Verwendungszweck (Konsistenzklasse). Diese Vorgänge werden bei jeder Lieferung systematisch durchgeführt.

Darüber hinaus werden Proben entnommen, in isolierten Kisten gelagert, bevor sie an ein spezialisiertes Labor geschickt werden, um mehrmals zerkleinert zu werden. Dieser Vorgang ermöglicht es, die Konformität der Festigkeit des Betons zu überprüfen.