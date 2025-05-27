Einladung, Ihre zukünftigen Resorts und den Greenway La Végétale zu entdecken

Île-de-France Mobilités und Île-de-France Nature laden Sie ein, die Einrichtungen des grünen Weges La Végétale und 3 Stationen des C1-Kabels bei einer kommentierten Wanderung zu entdecken.

4 Wanderungen von 2 Stunden Dauer werden am Sonntag, den 15. Juni 2025 angeboten.

Am Ende jeder Fahrt wird den Teilnehmern ein Imbiss angeboten.

Bedingungen für den Zugang zur Fahrt:

Freier Besuch.

Anmeldung erforderlich.

Spaziergang, zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen.

Minderjährige müssen von 1 verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden (bis zu 2 Kinder pro Erwachsener). Empfohlener Besuch ab 8 Jahren.

Tragen von Schuhen, die zum Gehen geeignet sind.

Obligatorische Hinterlegung eines Ausweises zu Beginn der Fahrt.

Treffpunkt (keine Anmeldung vor Ort): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, also zögern Sie nicht, sich anzumelden!