Einladung, Ihre zukünftigen Resorts und den Greenway La Végétale zu entdecken

Île-de-France Mobilités und Île-de-France Nature laden Sie ein, die Einrichtungen des grünen Weges La Végétale und 3 Stationen des C1-Kabels bei einer kommentierten Wanderung zu entdecken.

4 Wanderungen von 2 Stunden Dauer werden am Sonntag, den 15. Juni 2025 angeboten.

Am Ende jeder Fahrt wird den Teilnehmern ein Imbiss angeboten.

Bedingungen für den Zugang zur Fahrt:

  • Freier Besuch.
  • Anmeldung erforderlich.
  • Spaziergang, zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen.
  • Minderjährige müssen von 1 verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden (bis zu 2 Kinder pro Erwachsener). Empfohlener Besuch ab 8 Jahren.
  • Tragen von Schuhen, die zum Gehen geeignet sind.
  • Obligatorische Hinterlegung eines Ausweises zu Beginn der Fahrt.

Treffpunkt (keine Anmeldung vor Ort): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, also zögern Sie nicht, sich anzumelden!

Um sich zu registrieren, klicken Sie hier