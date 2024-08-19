Die C1-Werkstätten: Eine Baustelle schreitet schnell voran

Sie sind für den Betrieb der Seilbahn unerlässlich und dienen zu:

- Instandhaltung und Instandhaltung der Kabinen;

- die nächtliche Lagerung der Kabinen;

- Unterbringung des Centralized Command Post (PCC) zur Verwaltung und Überwachung des Betriebs und der Sicherheit der C1-Linie und der Buslinien des Sektors.

Die Wände der 2 Werkstätten-Garagen bestehen aus 71 Vorwänden mit einem Gewicht von jeweils durchschnittlich 7 Tonnen und sind nach einem gut etablierten Protokoll angeordnet:

- Jede Vorwand wird bei Erhalt überprüft (Betonqualität, Größe, Farbe usw.);

- sie werden dann mit einem Turmdrehkran und einem Vorwandwender vertikal gedreht;

- Der Slingler setzt dann die für das Heben erforderlichen Schlingen ein;

- Von dort aus koordiniert der Manövrierleiter das Anheben der Vorwand per Funkverbindung mit dem Kranführer und den Teams von Boxer-Holzern;

- Sobald die Vorwand auf dem zuvor hergestellten Untergrund positioniert wurde (vor Ort gegossen), werden die letzten Anpassungen und Kontrollen vorgenommen, um ihre Position zu stabilisieren;

- Es wird dann mit Metallteilen am Rahmen befestigt und bis zum nächsten Schritt (Füllung der Vorwände mit Beton) mit Stützen befestigt.