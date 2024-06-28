Info Arbeiten in Villeneuve Saint-Georges

In Villeneuve-Saint-Georges erfordert die Installation eines Pylons Arbeiten an der Kreuzung RD102/RD136 zwischen den Alleen President John Fitzgerald Kennedy / Fontaine Saint Martin / Rû de Gironde / Guy Moquet.

Die Fahrbahn wird auf eine Fahrspur reduziert, wenn Sie sich dem Kreisverkehr nähern.

Die Geschwindigkeit wird in der Nähe des Kreisverkehrs auf 30 km / h begrenzt.

Der Verkehr wird für alle aufrechterhalten und die Fahrbahn wird nach den Arbeiten wiederhergestellt.



Saïd, der Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig die Baustelle besuchen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.