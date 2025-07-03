Info Arbeiten - Sperrung von La Végétale zwischen Avenue de Valenton und Rue Gutenberg

Im Rahmen der Arbeiten zur Entwicklung der Umgebung des Bahnhofs La Végétale und zur Schaffung eines Fußgängerzugangs ist der Weg der Coulée Verte zwischen der Avenue de Valenton und der Rue Gutenberg bis Mitte August 2025 nicht zugänglich.

Während dieser Zeit können Sie die Umleitungsroute durch die Rue Georges Clemenceau nehmen.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.