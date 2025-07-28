Info Arbeiten - Verlängerung der Sperrung der Gasse von Paris

Im Rahmen der Entwicklung des Bahnhofs Valenton werden die Straßenarbeiten in der Pariser Gasse fortgesetzt.

Welchen Unterschied macht das?

Schließung der Pariser Gasse bis Mitte September 2025.

Aufrechterhaltung des Zugangs für Anwohner und Straßenumleitung.

Der Verkehr ist auf 30 km/h begrenzt, wenn Sie sich der Baustelle auf den Straßen von Paris und Gabriel Péri nähern, während der gesamten Dauer der Arbeiten.

Durch die Arbeiten kann es zu Lärmbelästigungen kommen.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.