Einladung, den grünen Weg La Végétale und die Umgebung Ihrer zukünftigen Resorts zu entdecken

Île-de-France Mobilités und Île-de-France Nature laden Sie ein, die Einrichtungen des grünen Weges La Végétale in der Nähe von 3 der C1-Kabelstationen während eines geführten Spaziergangs zu entdecken.

Die Wanderung dauert ca. 1h30.

Wählen Sie auf dem Formular das für Sie passende Datum aus.

Bedingungen für den Zugang zur Fahrt:

Freier Besuch.

Anmeldung erforderlich.

Wandern: Bringen Sie Schuhe mit, die zum Gehen geeignet sind.

Minderjährige müssen von 1 verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden (bis zu 2 Kinder pro Erwachsener). Empfohlener Besuch ab 8 Jahren.

Obligatorische Hinterlegung eines Ausweises zu Beginn der Fahrt.

Treffpunkt (keine Anmeldung vor Ort):

10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes