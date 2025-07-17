Einladung, den grünen Weg La Végétale und die Umgebung Ihrer zukünftigen Resorts zu entdecken
Veröffentlicht am
Île-de-France Mobilités und Île-de-France Nature laden Sie ein, die Einrichtungen des grünen Weges La Végétale in der Nähe von 3 der C1-Kabelstationen während eines geführten Spaziergangs zu entdecken.
Die Wanderung dauert ca. 1h30.
Wählen Sie auf dem Formular das für Sie passende Datum aus.
Bedingungen für den Zugang zur Fahrt:
- Freier Besuch.
- Anmeldung erforderlich.
- Wandern: Bringen Sie Schuhe mit, die zum Gehen geeignet sind.
- Minderjährige müssen von 1 verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden (bis zu 2 Kinder pro Erwachsener). Empfohlener Besuch ab 8 Jahren.
- Obligatorische Hinterlegung eines Ausweises zu Beginn der Fahrt.
Treffpunkt (keine Anmeldung vor Ort):
10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes