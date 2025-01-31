Villa Nova und La Végétale: Kabine im Resort

Am Donnerstag, den 30. Januar, hängten die Teams eine erste Kabine in ihrem weißen Pyjama in den Bahnhöfen Villa Nova und La Végétale auf, um Anpassungen vorzunehmen. In dieser Phase geht es darum, alle Mechanismen einzustellen und zu überprüfen, ob der Durchgang von der Kabine zur Station einwandfrei funktioniert.

Dieser Schritt ist unerlässlich, bevor mit den Linientests fortgefahren wird, die in mehreren Monaten stattfinden werden.

In der Tat müssen viele Kontrollen durchgeführt werden, fast Meter für Meter, auf der Ebene jedes Zahnrads, bevor die 105 Kabinen auf der gesamten Linie gestartet werden.

©Île-de-France Mobilités / Doppel France