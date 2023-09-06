Die Entdeckung der städtischen Seilbahnen endet in der Nähe von Porto!

Nach der U-Bahn, der Straßenbahn oder der Standseilbahn ist es Zeit für die städtische Seilbahn Vila Nova de Gaia. Die Stadt Vila Nova de Gaia, die für ihre verwinkelten, steilen und schwer zugänglichen Straßen bekannt ist, konnte innovativ sein, um die Bewegung der Einwohner zwischen ihren Küsten und Bergen zu erleichtern.

Inmitten der Klippen gelegen, ist es in der Stadtlandschaft versteckt und ermöglicht es Ihnen, Höhenunterschiede von mehr als 60 Metern zu umgehen!

Es verbindet das Weinkellerviertel mit dem Morro-Garten und bietet einen spektakulären Blick auf das Douro-Tal und das historische Zentrum.

Heute ist es eine der beliebtesten Touristenattraktionen der Städte Porto und Vila Nova de Gaia.