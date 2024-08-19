Die erste Serie von C1-Fahrerhäusern

Die Herstellung der Kabinen Ihrer Seilbahn schreitet gut voran!

Nach zahlreichen Kontrollen während der gesamten Fertigung wird die Funktion jeder Kabine auf dem Prüfstand gewissenhaft überprüft.

Flugfertige Kabinen werden gereinigt, in Schutzsocken verpackt und bis zur Abreise gelagert.

Komfortabel, geräumig und mit allen notwendigen Geräten für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Reisenden ausgestattet, werden diese fliegenden Fahrzeuge bald Teil Ihrer Landschaft sein.

Aber noch mehr Geduld!

Das C1-Projektteam und alle Begleiter haben vor Ort noch viel zu tun und arbeiten jeden Tag daran!