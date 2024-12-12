Der Umsteigeknoten des Bahnhofs Villa Nova nimmt Gestalt an

Die Verlegung des Bürgersteigs in der Nähe des Bahnhofs Villa Nova in Villeneuve-Saint-Georges zeigt die Konturen des großen Vorplatzes, der dem Eingang des Bahnhofs vorausgehen wird. Die grauen Kalksteinlamellen erinnern an die Farbpalette der Fassaden des Technikraums. Der Einbahnradweg ist nun sichtbar. Die Stützen, auf denen die Markise der Station angebracht wird, sind vorhanden. Die Bahnsteige der Bushaltestellen, die Drop-off-Plätze sowie die für das Betriebspersonal vorgesehenen Plätze sind ebenfalls abgegrenzt.

Die Konturen Ihres Bahnhofs zwischen Stadt und Feldern sowie die damit verbundenen Stadtentwicklungen werden enthüllt: Fußgängervorplatz, Radweg, Drop-off-Plätze, Bushaltestellen, Schließfach und Fahrradbügel, Beleuchtung, Stadtmobiliar...

Die Markise am Eingang des Bahnhofs wird im nächsten Frühjahr installiert.

