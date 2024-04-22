Pyrotechnik ist nicht nur ein Synonym für Feuerwerk!

Aufgrund der zahlreichen Artillerieschlachten, die während des Krieges von 1870 in der Île-de-France stattfanden, einerseits und der Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs andererseits, ist es zwingend erforderlich, den Boden vor jedem Bau zu überprüfen.

In der Tat können sie Sprengstoffe enthalten, die als REG (War Explosive Remains) bezeichnet werden und neutralisiert werden müssen. Diese Diagnose wird sehr häufig in der Region Île-de-France durchgeführt, bei den meisten Konstruktionen, die tiefgreifende Eingriffe erfordern.

Für Ihre Seilbahn wurde eine historische Studie und Diagnose der Böden und ihrer Sicherheit von einem spezialisierten Unternehmen dank verschiedener Bohr- und Erkundungsmethoden durchgeführt.

Die Tiefe der Bohrlöcher wird gemäß den zuvor durchgeführten historischen Studien festgelegt. Diese pyrotechnischen Untersuchungen wurden an einigen Stationen und mehreren Masten durchgeführt.

Die Sicherung Ihrer Seilbahnlinie ist ein ständiges Anliegen und nichts wird dem Zufall überlassen!