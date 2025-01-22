Von der Metro 8 Pointe du Lac zum C1-Kabel: Es ist nur noch ein Schritt!

Die Endstation der Metro 8, die Cable Station C1 und das Einkaufszentrum François Mitterrand sind jetzt verbunden!

Die Öffnung der Glasfassade der U-Bahn-Station, die jetzt fertiggestellt ist, wird einen direkten Zugang zur 80 Meter langen Fußgängerbrücke ermöglichen, die sich im Bau befindet. Eine Markise zum Schutz der Reisenden vor schlechtem Wetter ist bereits vorhanden. Das Brückendeck ist verschrottet und betoniert. Die Arbeiten dauern bis Sommer 2025; Dazu gehören die Verstärkung der Stützen sowie die Abdichtung und Elektrifizierung.

Diese neue Verbindung wird die Fortbewegung aller Benutzer erleichtern, insbesondere derjenigen von Cristollianern, die in die U-Bahn einsteigen möchten.

Zwischen der Metro 8, den vielen Buslinien, der Fahrradaufbewahrung und der bevorstehenden Ankunft der C1 wird der multimodale Knotenpunkt Pointe du Lac weiter gestärkt!

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier