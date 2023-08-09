La Végétale und C1 Cable, eng verbundene Projekte

Veröffentlichungsdatum: 27. Januar 2023

Das C1-Kabel verläuft entlang La Végétale zwischen den Stationen Temps Durables und Émile Combes in Limeil-Brévannes für 1,3 km. Es wird auch vom Bahnhof Emile Zola in Valenton aus zugänglich sein.

Bei der Planung der Seilbahnlinie C1 wurden die Eigenschaften dieses Greenway berücksichtigt.

Die Wege, die zu den Stationen führen, und die landschaftlich gestaltete Umgebung wurden so gestaltet, dass eine Kontinuität zwischen den beiden geschaffen wird, und sie werden zu 100% für alle zugänglich sein.

Bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels werden einige Arbeiten gleichzeitig mit denen von La Végétale durchgeführt.

Weitere Informationen zum Projekt: https://lavegetale.fr