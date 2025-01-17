2024: Zurück in Bildern zum Bau Ihrer Seilbahn

Das Jahr 2024 war von sehr bemerkenswerten Fortschritten geprägt, die es ermöglichen werden, den Bau des C1-Kabels im Jahr 2025 fortzusetzen und abzuschließen.

Es verdient eine kleine Retrospektive!

Wir haben für Sie eine Anthologie der wichtigsten Etappen des Jahres 2024 ausgewählt:

- Pylonlifte

- Abwickeln des Kabels auf zwei Dritteln der Strecke

- Die Herstellung von Kabinen

- Besichtigung der Baustelle des Bahnhofs Limeil-Brévannes

- Die Entstehung jeder Ihrer 5 Stationen

- Das große Fresko auf Palisaden, das von den Schulkindern des Territoriums angefertigt wurde

©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec